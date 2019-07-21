مفتشية الداخلية تكتشف عن 348 حالة فساد اداري ومالي خلال حزيران الماضي

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن اكتشاف 348 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة خلال حزيران 2019.

وذكرت المفتشية في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “لجان ومفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية التابعة لمديرية التفتيشية تمكنت من اكتشاف 348 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة المختلفة في بغداد وباقي المحافظات خلال شهر حزيران من العام الجاري 2019”.

واضافت ان “اللجان التفتيشية العاملة في بغداد تمكنت من اكتشاف 112 حالة فساد اداري ومالي فيما تمكنت اللجان العاملة في مكاتب المفتشية في المحافظات من اكتشاف 236 حالة فساد مالي واداري في دوائر الوزارة هناك”.

وتابعت انه “كانت مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في بغداد 74 حالة اهمال، و15 حالة استغلال وظيفي، و5 حالات سوء استخدام للسلطة ومثالها من الحالات تقع ضمن مؤشرات التزوير. فيما كانت مؤشرات الفساد المالي 9 حالات هدر بالمال العام، وحالتي اختلاس وحالة واحدة تندرج ضمن مؤشري الرشوة والاختلاس، في حين كانت مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في المحافظات 114 حالة اهمال، و 27 حالة استغلال وظيفي، و 33 حالة تزوير، و 19 حالة سوء استخدام للسلطة”.

وتابع انه “أما مؤشرات الفساد المالي فكانت، 26 حالة هدر بالمال العام، و 6 حالات اختلاس، و5 حالات سرقة، ومثلها اخفاء مواد، وحالة رشوة واحدة”، مبينا انه “اتخذت مفتشية الداخلية الاجراءات القانونية اللازمة بصدد حالات الفساد المكتشفة وشكلت في كثير منها مجالس تحقيقية واتخذت العقوبات الانضباطية والادارية في عدد آخر منها”.