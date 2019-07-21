  • الأحد , 21 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ضبط ٧٧ ألف حبة مخدرة في سيطرة العقرب بالموصل

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بغداد – الصباح الجديد

أفادت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط  ٧٧ ألف حبة مخدرة في سيطرة العقرب بالموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قامت بضبط ( ٧٧ الف ) حبة من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية مخبأة داخل عجلة براد بدون اي اوراق وموافقات رسمية”.

وبين، أنه “تم ضبط الحبوب المخدرة مع العجلة والقبض على سائقها في سيطرة العقرب جنوبي مدينة الموصل”.

واشار الناطق الرسمي، إلى أن “مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى قامت بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص بالقبض على متهم بالجرم المشهود خلال تقديمه مبلغ ( الف دولار امريكي ) رشوة لأحد المنتسبين مقابل اطلاق سراح العجلة مع الحبوب المخدرة”، مبينا أنه “تم القبض عليه في احد المطاعم في الجانب الايمن لمدينة الموصل”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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