  • الأربعاء , 17 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

32 ترشيحا ل”صراع العروش” في “إيمي”

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الصباح الجديد – وكالات:
سجل الموسم الأخير من المسلسل الأميركي “Game of Thrones” (صراع العروش)، رقما قياسيا، في حفل إعلان ترشيحات جوائز “إيمي” التلفزيونية.
وحصد الموسم الثامن والأخير من المسلسل، 32 ترشيحا لجوائز حفل “إيمي”، الذي سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في 22 سبتمبـر/ أيلـول المقبـل، وفقـا لـ”رويتـرز”.
ويعد الرقم الذي حققه “صراع العروش”، أعلى الترشيحات في المجمل، التي يحصدها مسلسل تلفزيوني في عام واحد. ويأتي ضمن 132 ترشيحا نالتها شبكة “إتش بي أو” الأميركية في حفل “إيمي” هذا العام، ليتبعها في المركز الثاني شبكة “نيتفلكس” الأميركية، بـ117 ترشيحا.
وحاز مسلسل “تشيرنوبيل”، من إنتاج “إتش بي أو” على 19 ترشيح في حفل جوائز “إيمي”، والذي يروي قصة انفجار المفاعل رقم 4 في تشيرنوبل عام 1986.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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