محمد شتيه: وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب وانما لجميع الامة العربية

في زيارة رسمية.. رئيس الحكومة الفلسطينية يشيد بمقاطعة العراق لـ”صفقة القرن”

بغداد – الصباح الجديد:

اعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية عن سعادته بموقف البلاد من صفقة القرن الأميركية، ومقاطعتها لها، فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثبات موقف البلاد في دعم القضية الفلسطينية.

وقال عبد المهدي، امس الاثنين: “تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف ومن أراد تمريرها بات يشك بإمكانية تحقيقها”، واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني الذي ترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية للبلاد، إن “موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية”، مبيناً أن “العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة”.

وأضاف أن “قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا ونقف معه دون قيد او شرط”.

بدوره قال اشتية، إن “وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب وانما لجميع الامة العربية”، مشيداً “بجهود العراق الرامية لنزع فتيل الازمة في المنطقة”.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني قائلاً: “وجدت من عبد المهدي الدعم من اهلنا في العراق وسعيدون بمقاطعته صفقة القرن”.

وقال عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحفي ايضا: “لقد اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني وبحثنا في شتى المجالات الصناعية الاقتصادية والتجارية”.

وأكد رئيس الوزراء، “وضع الأطر للمسؤولين من اجل بحث التفاصيل ووضعها موضع التنفيذ”

تجدر الإشارة الى ان بغداد قاطعت مؤتمر صفقة القرن الذي عقد في البحرين أواخر الشهر الماضي، وحضرت فيه دول عدة ومنها عربية، لأنها لا تنسجم وتطلعات الشعب الفلسطيني وتفرغ القضية الفلسطينية من محتواها.

وبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية امس، زيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى واستقبله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحثا التعاون في شتى المجالات بين البلدين.