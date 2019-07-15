امانة بغداد تباشر المرحلة الأولى لتأمين وصول المسافرين الى المطار

بغداد ـ الصباح الجديد:

واصلت أمانة بغداد مساندة الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية الاخرى بأعمال رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج عن شارع المطار وصولا الى صالة المغادرين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح الجديد نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار وبالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء باشرت رفع العوارض الحديدية والسيطرات والابراج عن وسط الشارع كمرحلة أولى”.

وأضاف ان “الاعمال تضمنت أيضاً رفع الانقاض والنفايات والمخلفات الكونكريتية والحديدية بعد إزالة هذه العوارض وتأهيل وإكساء الشارع وصيانة القالب الجانبي”.

وكانت وزارة النقل، أعلنت في 30 حزيران الماضي عن تسهيل دخول المسافرين الى صالة مطار بغداد بشكل مباشر في الايام المقبلة وإفتتاح بوابات المطار امام المسافرين، اقتداء بالدول المتقدمة، وتخفيف الزحام في مدخله.

وأشار وزير النقل الى انه” ستكون لنا جولات ميدانية براً وجواً برفقة سكرتير دولة رئيس الوزراء واعضاء اللجنة المعنية بالموضوع للاطلاع عن كثب للممرات والبوابات والطرق الرئيسية التي ستشرع الحكومة بفتحها امام المسافرين ومعرفة امكانية توسيع الشوارع لاستيعاب الزخم المروري للسيارات بعد افتتاح شوارع المطار”.