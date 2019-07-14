رئيس الجمهورية يستقبل سفير البحرين لدى العراق

بغداد – الصباح الجديد

ذلك أستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد سفير مملكة البحرين لدى العراق صلاح المالكي بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية ، أكد “صالح عمق الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين”، مشيراً الى، ‘ضرورة تطوير آلـيات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات، وترسيخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”،

وشكر صالح “موقف جلالة ملك البحرين لدعمه العراق وتعامله الايجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الاجواء الآمنة لاداء اعمالها ومهامها”.

بدوره، أكد السفير البحريني “دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك”