نصوص لواهة آرمن

ترجمة ساناز داود زادة فر

حين مات ابي

دمر في المدينة بيت

بساعة قبل القصف

ام

ماتت امي

وكان الخبز يحترق

في فرن مطفأ

كل يوم

رائحة وردة

حتى اخر يوم كانت موجودة

يداها كانت تضوع

برائحة وردة حمراء

ومن يوم رحلت

وردة حمراء كانت تعطي

رائحة يدها

تلك الايام

ما زلت لا اعرف

لماذا في تلك الايام

صوت مفاتيح ابي

كان أجمل من رنين دراجتي

ولماذا جيب سترة امي

كان أكثر دفئا من جيوب معطفي وقفازاتي

رفيق السفر

عدت بحقيبة مليئة بالشعر من سفري للشمس

ورفيقي بعمر أحد عشر

عاد مع قصيدة ملأى

بالآيس كريم