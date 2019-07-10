  • الأربعاء , 10 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نصوص لواهة آرمن

ملحق زاد
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ترجمة ساناز داود زادة فر

حين مات ابي
دمر في المدينة بيت
بساعة قبل القصف

ام
ماتت امي
وكان الخبز يحترق
في فرن مطفأ
كل يوم

رائحة وردة
حتى اخر يوم كانت موجودة
يداها كانت تضوع
برائحة وردة حمراء
ومن يوم رحلت
وردة حمراء كانت تعطي
رائحة يدها

تلك الايام
ما زلت لا اعرف
لماذا في تلك الايام
صوت مفاتيح ابي
كان أجمل من رنين دراجتي
ولماذا جيب سترة امي
كان أكثر دفئا من جيوب معطفي وقفازاتي

رفيق السفر
عدت بحقيبة مليئة بالشعر من سفري للشمس
ورفيقي بعمر أحد عشر
عاد مع قصيدة ملأى
بالآيس كريم

  • واهه آرمن شاعر ومترجم أرمني من مواليد 1961 في مشهد مقيم في طهران
    خريج علم الاجتماع في مشهد ولندن، لديه تسع مجموعات شعرية، كما ترجم 7 كتب الي الفارسية والأرمنية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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