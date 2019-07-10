حامد عبدالحسين حميدي

سترقصين … حين تنهزم

غوايتنا السوداء ..

وأنت .. وجهٌ آخر لي ،

أحاولُ أن أرى

عالمك الذي يقاتل

في كلّ الجبهات ..

كبوصلة تحتار عقاربها

بالدوران

أنتِ /

حواء وما سواك

آدم

الذي لعبتْ برأسه..

وسوسة الأنوثة ..

فغاب في عريه

يلتقط ذكورية الأخطاء

حين تراكمت عليه

كثرة المخالفات ،

ذلك الوشم … إبليس

ما عدنا ننتزعه من ذراعنا

كيف لا ؟

وهو من أعاد للأرض الحياة

بلا جسد ٍ ،

بلا اعترافات ٍ

التفاحة هي :

باب خروجنا …

ليتنا … نعيدها مثلما كانت

كي نحظى ببطاقة الدخول

هذا الكون المهزوم

بإعلانات العداوة ..

ورهانات الانشقاق ،

هتافاتنا … نعرة طائفية

نموت ويحيا الوطن ،

لِم لا يموت الوطن و نحيا ؟!

كي نستريح من هذه الخرافة

كم مرة نموت ؟

من اجل اللاشيء

من أجل اللات والعزى

الذين مزّقونا .. دون انقطاع

وراحوا يتهافتون ،

وراء تفاحة الحياة

التافهون يضحكون ..

في الظلام …

ويبكون في مطلع الفجر

والسواد يلفّ عيوننا

في أرصفة لا تعرف سوى

التحديق ،

وكأننا غرباء عن هذا الوطن

سارقو الأمل .. يافطات

منتهية الصلاحية ،

الحروب ..حاضناتهم التي

أرضعتهم مذ طفولتهم …

وبساطيل الجنود …تلعن

النهايات الموحشة ،

لأننا في النهاية وقود هذه الحروب ..