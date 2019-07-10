مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام لملتقى القاهرة السينمائي

القاهرة – متابعة الصباح الجديد:

أعلنت إدارة الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي(من 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي التي تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثانية، وسوف يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى 1 أغسطس/ آب المقبل.

النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي سوف تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي، وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تتلقى الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى القاهرة السينمائي.

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربياً أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائياً أو وثائقياً طويلاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلاً أو قصيراً.

وقد حظيت الدورة السابقة من ملتقى القاهرة السينمائي بدعم شركاء يؤمنون بقوة وأهمية السينما، وهم باديا بالم هيلز وأرابيا بيكتشرزوشبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) وأروما لخدمات ما بعد الإنتاج وإرجو – ميديا فينتشرز والسينما العراقية وشبكة أوربت شوتايم (أو إس إن) وفرونت رو وشركة السينما الكويتية ونيوسينشري ومركز السينما العربية، وقد قدم الشركاء جوائز تخطت قيمتها 120 ألف دولار أميركي، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن شركاء وجوائز النسخة المقبلة.

وشهدت النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما بالشراكة مع مركز السينما العربية تواجد أكثر من 200 من أهم أسماء صناعة السينما في العالم، ومشاركة 32 مشروعاً ضمن فعالياته المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لتطوير السيناريو السينمائي والتلفزيوني ومؤتمر بالتعاون مع مؤسسة Film Independent وشهدت الفعاليات أيضاً إقامة 7 محاضرات سينمائية و8 حلقات نقاشية و4 جلسات حوارية بمشاركة خبراء دوليين من داخل وخارج العالم العربي.

وعن ذلك يتحدث المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائلاً «أحد أهم أسباب نجاح النسخة الأولى من أيام القاهرة السينمائية، كان من خلال عدد المشروعات التي تقدمت لـملتقى القاهرة السينمائي ومجموعة من الشركاء يهتمون بضرورة تطوير المحتوى السينمائي وأن يكونوا جزءً مؤثراً في ذلك، وهذا النجاح يخلق لدينا تحدياً كبيراً لأن تكون النسخة المقبلة أكثر نجاحاً وتأثيراً، وهو ما يتماشى مع سعي مهرجان القاهرة ليكون حدثًا مؤثرًا في صناعة السينما بالمنطقة، سواء عبر ملتقى القاهرة السينمائي، أو أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما، أو عروض الأفلام العالمية والعربية».