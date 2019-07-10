نينوى تحتضن منافسات اندية العراق للجيت كون دو

بغداد ـ حيدر عبد الجليل:

ينظم الاتحاد المركزي للجية كون دو منافسات بطولة اندية العراق للعبة يوم الجمعة المقبل في اكاديمية نادي الموصل في محافظة نينوى بمشاركة 100 لاعب يمثلون 8 اندية وتستمر على مدى يومين .

وقال رئيس الاتحاد علاء مهداوي : ان الاتحاد اكمل جميع التحضيرات لأنطلاق البطولة يوم الجمعة المقبل من خلال تهيئة جميع مستلزماتها، من حلبة النزالات الى تسمية الطواقم الفنية والتحكيمية، مضيفا ان يوم الخميس سيشهد اقامة دورة تدريبية للمدربين والحكام واللاعبين على هامش البطولة .

مبينا ان 100 لاعب يمثلون 8 اندية سيشاركون في البطولة، والاندية هي الموصل والعمال والمستقبل وبعشيقة واكاديمية نينوى للجيت كون دو ومؤسسة ابطال بلا حدود،موضحا ان الاتحاد سمى اللجنة التحكيمية برئاسة الحكم حاتم كومان لأدارة النزالات .منوها ان البطولة تأتي من اجل اختيار التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني الذي تنتظره عدد من المشاركات الخارجية اولها بطولة العرب التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر اب المقبل .