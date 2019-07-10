خلاف بين منتخب الجزائر واللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

بلماضي يهاجم منتقديه قبل موقعة كوت ديفوار

القاهرة ـ وكالات:

نشب خلاف بين منتخب الجزائر واللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تضيفها مصر حتى 19 تموز الجاري..ويصر المنتخب الجزائري على السفر إلى مدينة السويس، اليوم الخميس، قبل مباراته مع كوت ديفوار في دور الثمانية، والتي تقام في اليوم ذاته.. في حين تشدد اللجنة المنظمة على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها، والتي تلزم المنتخبات بالسفر إلى المدينة التي تستضيف المباراة، قبل يوم من موعدها.

ويرى مسئولو المنتخب الجزائري، أن الفندق الذي اقترحته اللجنة المنظمة لقضاء الفريق ليلة الخميس به، يقع على بعد 40 كيلو مترًا عن ملعب المباراة، في حين أن المسافة بين مقر إقامة المنتخب في القاهرة الجديدة، والسويس تتطلب ساعة من الوقت.. ولا زالت المفاوضات متواصلة بين مسئولي المنتخب الجزائري واللجنة المنظمة، بغرض التوصل لصيغة تفاهم تحل المشكلة.

من جانبه، قرر رؤوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، العودة مجددًا إلى مصر، لدعم منتخب بلاده في مباراة كوت ديفوار، اليوم الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان برناوي قد حضر حفل افتتاح البطولة ممثلا عن الحكومة الجزائرية، كما تابع المباراة التي فازت فيها الجزائر على كينيا بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من المسابقة.

وقررت الحكومة، تخصيص أربع طائرات لنقل 900 مشجع من الجزائر إلى مدينة السويس، لدعم المنتخب الجزائري في المباراة.. وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى دور الثمانية للبطولة، بعد فوزه في دور الستة عشر على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع منتخب كوت ديفوار الذي فاز على مالي 1-0 في الدور ذاته.

إلى ذلك، لم يخف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر تفاؤله بإمكانية عبور منتخب كوت ديفوار، عندما يلتقيان اليوم الخميس، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

وترك بلماضي، الانطباع في حديث للتليفزيون الجزائري ، أنه يعرف كل خبايا منتخب كوت ديفوار بعدما شاهده أمس الإثنين في المباراة التي تغلب فيها على مالي 1-0، في دور الـ16 من البطولة.

ونوه بلماضي، بأن اللاعبين تأثروا بالصور التي تبرز فرحة الشعب الجزائري بالانتصارات التي تحققت حتى الآن، موضحا أنها ستكون دافعا قويا لهم لبذل كل ما في وسعهم من أجل التقدم في البطولة.

وقال بلماضي، إنه لم يكن ينتظر أن يحقق المنتخب كل هذه الإنجازات، مشددا على أنه كان يؤمن بالعمل الذي كان يقوم به، وبكفاءة الطاقم المساعد.. كما أشاد بالسلوك المثالي للاعبين منذ انطلاق الاستعدادات بداية حزيران الماضي، لافتا إلى تواصله الدائم معهم.

وهاجم بلماضي، مجددا، المحللين والنقاد الذين انتقدوه بسبب قائمة اللاعبين الـ23 التي ضمت عدلان قديورة لاعب خط وسط نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، قبل أن يصبح هذا اللاعب محل إشادة اليوم من قبل نفس الأشخاص.. كما ذكر أنه يعرف جيدا إمكانيات لاعبي المنتخب الجزائري وهو ما ساعده على إخراج أفضل ما لديهم، بخلاف ما حدث مع المدربين السابقين.