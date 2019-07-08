نائب من سائرون يتهم عبد المهدي بتقريب قيادات في المجلس الأعلى وتمكينها من مراكز القرار

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل بشكل حزبي وتقريب قيادات وشخصيات من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من مراكز القرار السياسي والامني.

وقال الربيعي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “خلال دورنا الرقابي تبين لنا ان عادل عبد المهدي مكن أعضاء وشخصيات من المجلس الأعلى من إدارة ملفات جداً خطرة سواء في مكتبه او أماكن حساسة جداً ، ومنح لهم درجات خاصة في محاولة لاحكام السيطرة بشكل مطلق على رئاسة الوزراء والمرافق المهمة الأخرى”.



ودعا الربيعي رئيس الوزراء إلى «عدم استغلال الصراعات والمشاكل السياسية لتحقيق مآرب شخصية او حزبية وعليه العمل بشكل جدي للارتقاء بواقع الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن العراقي».

وخاطب عبد المهدي بالقول: «استمرارك بهذا النهج سيغير من قناعات بعض الأطراف والشخصيات الدائمة لك»، ولمح بأنه «سيكشف عن مجموعة من الأسماء التي قربها عبد المهدي ومنحها مناصب قيادية في القريب العاجل».