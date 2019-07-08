قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين لشراء وحدات المشاريع الاستثمارية السكنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مصرف الرافدين امس الاثنين، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “إنطلاقاً من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية”.

وأوضح المكتب، أنه “في حال كان طالب القرض موظفاً فيتم منحه قرض 100 مليون كحد أعلى، أما في حال كان طالب القرض مواطناً فيتم منحـه 50 مليونـاً كحد أعلى”.