  • الأربعاء , 10 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين لشراء وحدات المشاريع الاستثمارية السكنية

قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين لشراء وحدات المشاريع الاستثمارية السكنية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين امس الاثنين، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “إنطلاقاً من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية”.
وأوضح المكتب، أنه “في حال كان طالب القرض موظفاً فيتم منحه قرض 100 مليون كحد أعلى، أما في حال كان طالب القرض مواطناً فيتم منحـه 50 مليونـاً كحد أعلى”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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