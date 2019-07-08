التخطيط النيابية تحمل وزير المالية عدم كشف الأرقام الحقيقية لفائض الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتهمت لجنة التخطيط النيابية، امس الاثنين، وزير المالية فؤاد حسين بعدم إعطائه معلومات وأرقاما دقيقة عن فائض الموازنة الاتحادية لعام 2019، فيما بينت أنها ستستضيف داخل مجلس النواب وزيري المالية فؤاد حسين والنفط ثامر الغضبان ورئيس ديون الرقابة المالية صلاح نوري يوم الخميس المقبل.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “مجلس النواب سيستضيف بجلسته المقرر عقدها الخميس المقبل وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية لبحث أسباب عدم دفع إقليم كردستان أموال الصادرات النفطية”، لافتا إلى إن “وزير المالية فؤاد حسين لم يتعاون مع الجهات الحكومية ومجلس النواب في القضايا المالية لغاية الآن”.

وأضاف أن “مجلس النواب لم يتسلم إي تقارير أو معلومات دقيقة حول فائض الموازنة الاتحادية لعام 2019″، مبينا أن “فؤاد حسين يتحمل مسؤولية عدم حصول المجلس على تلك التقارير”.

وبين أن “مجلس النواب سيناقش مع وزير المالية يوم الخميس أسباب عدم تقديمه التقارير المالية وعدم التعاون مع وزارة التخطيط والنفط، فضلا عن توجيه سؤال بشأن الفائض من الموازنة الاتحادية لعام 2019”.