«الأقاليم والمحافظات» تجتمع بمعاوني ومسؤولي الأقسام والشعب

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

عقد المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم اجتماعاً تنظيمياً ، حضره معاونيه للشؤون الادارية واقسام الموهبة الرياضية محمود العبيدي وللشؤون الفنية د. علي سلمان مهيب .

الاجتماع استهل بتقديم المدير العام لمعاونه الجديد لمسؤولي الاقسام والشعب بالدائرة وايضاح ملامح وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة في الدائرة والتي ستكون مبنيةً على التخطيط العلمي واضحة الاستراتيجيات والاهداف وضمن اطار خطط العمل واهداف الوزارة ، وتسعى في الوقت نفسه نحو التطوير والابداع والخلق بانتهاج العمل بروح الفريق الواحد ، والذي كان ولايزال يميز الانجاز المتحقق في الدائرة والوزارة بشكل عام .

بعدها تولى المعاونان ترأُس الاجتماع واستمعا الى طروحات ورؤى مسؤولي الاقسام والشعب فضلاً عن شرح المعوقات التي تعترض سبيل العمل وبعض المقترحات لمعالجتها ،مشددين على اهمية التنسيق والعمل التكاملي وصولا الى انجاز الخطط وتحقيق الاهداف العامة للدائرة واهداف خططها السنوية والخمسية، ووعدا بدراستها وايجاد الحلول المناسبة لها وبما يتناسب مع حجم المهام الكبيرة التي تضطلع بها دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات ومنشآتها ومراكز الموهبة الرياضية المنتشرة في بغداد والمحافظات .

يشار الى ان معاون المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة د. علي سلمان مهيب يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة ادارة المشاريع وكان يعمل في وزارة الموارد المائية منذ اكثر من عشرين عاماً متبوءاً عدداً من المناصب الادارية والفنية فيها وقد جذبه للعمل في وزارة الشباب والرياضة والدائرة ميوله الرياضية وخاصة في لعبة كرة القدم ،و لما لمسه من تفانٍ وابداعٍ شبابي ورياضي هادف وخلاق ما يبشر بمستقبل رياضي عراقي طموح.