همام طارق يعود للجوية الموسم المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، وليد الزيدي، قرب عودة اللاعب همام طارق لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان همام طارق قد أعلـن رحيلـه عن صفوف الاستقلال الإيرانـي، لعدم استلام مستحقاته الماليـة عـن الموسـم الماضـي.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية، في تصريحات صحفية: «لقد جمعني اتصال هاتفي مع همام طارق، من أجل إعادته للفريق خلال الموسم المقبل، واللاعب أعلن عن رغبته الكاملة في العودة للبيت الجوي، وأنه لن يلعب لغير القوة الجوية في العراق».

وأوضح أن النادي في انتظار إنهاء اللاعب كافة ارتباطاته الإدارية مع الاستقلال الإيراني، مشيرا إلى أن همام طارق «متمسك بالفريق الذي قدمه للنجوميـة».