الصناعة تجهز كهرباء بغداد بمحولات القدرة والتوزيع

بغداد – الصباح الجديد

تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز مديريات وشركات وزارة الكهرباء بمنتجاتها من المحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع وفق العقود المبرمة.

واشار مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان الشركة جهزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بـ(90) محولة توزيع سعة (400/11) كي في اي كما انجزت العقد المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بتجهيزها بمحولة قدرة واحدة سعة (31,5) ام في اي ، مضيفا بأن الشركة قامت ايضا بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع محافظة بابل بــ(30) محولة توزيع مختلفة السعات ، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع مديريات وشركات وزارة الكهرباء بالكميات المطلوبة والمواعيد المحددة لدعم الشبكة الوطنية بمنتجات وطنية رصينة مصنعة بأيدي عراقية 100%.

في سياق اخر لفت المدير العام الى المنهاج التدريبي للشركة لهذا العام، حيث اقامت عدد من الدورات وشاركت في دورات خارج العراق خلال النصف الاول من العام الحالي اذ بلغ مجموع الدورات خلال شهر حزيران الماضي داخل الشركة وخارجها (23) دورة بمختلف الاختصاصات وبمشاركة المستويات الفنية والعلمية من مختلف اقسام ومعامل الشركة.