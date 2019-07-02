18 وساماً ملوناً حصيلة البارالمبية في في بطولة الجائزة الكبرى

تونس ـ إعلام البارالمبية:

حصد منتخب العراق لألعاب قوى المعاقين 18 وساما متنوعا في بطولة الجائزة الكبرى ألتي أستمرت على مدى ثلاثة أيام في ملعب رادس بالعاصمة التونسية والتي أختتمت فعاليتها أمس الأول بمشاركة 400 رياضيا ورياضية يمثلون 43 دولة مشاركة.

وحصد الوفد العراقي 18 وساما متنوعا ثلاث منها ذهب وثمان فضيات وسبع برونزيات بمختلف الفعاليات ، حيث حصد اللاعب جراح نصار ذهبيتين وحصد اللاعب أحمد غني ذهبية وفضية وهما الرياضيان الأبرز في البعثة العراقية.

تضمنت حصيلة المنتخب العراقي في اليوم الثالث ستة أوسمة واحد منها ذهب وأربع فضيات وبرونزية واحدة ليكون ختامها مسك وبفرحة كبيرة للبعث العراقية وتضمنت أوسمة اليوم الثالث والأخير من البطولة التالي:

ذهبية وفضية القرص قصار القامة: هيمن لاعبوا العراق على السباق وجاء البطل الأولمبي جراح نصار على ذهبية السباق بمسافة بلغت 22،93م ليحصد الذهبية فيما حصل مواطنه أحمد غني على فضية السباق بمسافة لغت 22،47م فيما كانت البرونزية من نصيب اللاعب المغربي بمسافة بلغت 18،14م .

فضية 400م فئة 38 يحصدها اللاعب عباس حاتم بمنافسة شرسة مع اللاعب التونسي الذي حصد الذهبية بأجزاء بسيطة من الثانية حيث قطع المسافة بزمن بلغ 54،04ثا فيما قطع عباس المسافة بزمن بلغ 54،11ثا وحل اللاعب السعودي ثالثا بزمن 59،30ثا.

فضية 400م فئة T11 اللاعب محمد فهد حطم رقم شخصي وتوج بالوسام الفضي حيث جاء اللاعب الأنغولي أولا بزمن بلغ 54،69ثا وجاء محمد فهد ثانيا بزمن 54،79 ثا وجاء اللاعب التركي ثالثا بزمن 57،60 ثا.

فضية سباق 400م فئة 36 حصل عبد الستار سلمان على الوسام الفضي بعد أن توج اللاعب العماني بالذهبية بزمن بلغ 1،0،66 د وجاء عبد الستار ثانيا بزمن بلغ 1،2،01 د وجاء اللاعب الجزائري ثالثا بزمن بلغ 1،2،78 د.

برونزية سباق 400م فئة T13 اللاعب شاكر محمود حيث جاء التاينلندي اولا رغم أن وقته ليس الأفضل لكن فارق التنقيط حسب حجم العوق صب بمصلحته بزمن بلغ 54،58ثا وجاء اللاعب التونسي ثانيا بزمن 50،83 ثا وحل شاكر ثالثا بزمن 51،52ثا.