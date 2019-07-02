تهديدات بالقتل لمدافع كولومبيا تعيد للأذهان واقعة إسكوبار

التاريخ ينصف تشيلي قبل مواجهة بيرو

ريودي جانيرو ـ وكالات:

تلقى ويليام تيسيلو، مدافع منتخب كولومبيا، تهديدات بالقتل، عقب تسببه في خروج منتخب بلاده من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا، المقامة في البرازيل.

وخسرت كولومبيا أمام تشيلي، بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد إضاعة ويليام تيسيلو، ركلة الترجيح الخامسة، لتودع كولومبيا البطولة.. وبحسب قناة «RMC SPORT» الفرنسية، فإن زوجة تيسيلو اعترفت بتلقي اللاعب العديد من التهديدات بالقتل، عقب وداع منتخب بلاده لمنافسات كوبا أميركا، واصفة الأمر بأنه «عار».

وأضافت أن السلطات الكولومبية تولت القضية، وتحاول حاليًا التعرف على من أطلقوا هذه التهديدات تجاه مدافع ليون ومنتخب كولومبيا، والبالغ من العمر 29 عامًا.. وكانت كولومبيا قد تصدرت المجموعة الثانية بكوبا أميركا، برصيد 9 نقاط، بعدما حققت ثلاث انتصارات على الأرجنتين، قطر وباراجواي، إلا انها ودعت المسابقة من ربع النهائي.

وأعادت تلك التهديدات للأذهان ما حدث عام 1994، والذي أودى بحياة أندريس إسكوبار لاعب ومدافع المنتخب الكولومبي على يد عصابة من 3 أفراد أطلقت 12 رصاصة في جسده بعد خروجه من أحد المطاعم في مدينة ميديلين الكولومبية.. جاء ذلك بعدما سجل إسكوبار هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، أمام أمريكا في مونديال 1994، وخسر فريقه 2-1.

من جانبه، وصف النجم الكولومبي خاميس رودريغيز كرة القدم بأنها غير عادلة في اعقاب إقصاء منتخب بلاده امام منتخب تشيلي في الدور الربع النهائي من بطولة كوبا اميركا المقامة حالياً بالبرازيل .

وكانت كولومبيا قد خسرت المواجهة امام تشيلي بركلات الترجيح بعدما انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل سلبياً لتخرج من البطولة مبكراً، رغم انها حققت نتائج مميزة في دور المجموعات بتسجيلها العلامة الكاملة بعدما سجلت ثلاثة انتصارات على الأرجنتين و الباراغواي و قطر.

وأوضح رودريغيز في تصريحات لوسائل الإعلام قائلاً :» كرة القدم لعبة غير عادلة ، فالأرجنتين فقدت آمالها في تجاوز دور المجموعات، ولكنها الآن تصل الى الدور قبل النهائي ، أما كولومبيا التي حققت نتائج جيدة فإنها تغادر البطولة «.

وبرغم الاقصاء المَر ، إلا ان رودريغيز قد اعترف بأن كولومبيا تمتلك فريقاً رائعاً، حيث قال :» اعتقد ان الفريق لا يزال شاباً و امامه فرصة لتحقيق نتائج أفضل في قادم الاستحقاقات» ، مضيفاً :» المنتخب الكولومبي حقق اشياء جيدة في كوبا اميركا و لكن النهاية لم تكن سعيدة فقد كان ينقصنا بعض الحظ».

وعن مستقبله الإحترافي بمواصلة اللعب مع ريال مدريد بعد نهاية إعارته لبايرن ميونيخ ، فضل رودريغيز ترك الباب مفتوحا بقوله :» لديّ إجازة لمدة عشرين يوماً ارتاح خلالها، وبعدها سوف أفكر في مستقبلي واتخاذ القرار المناسب».

من جانب اخر، يلتقي منتخبا تشيلي وبيرو، فجر يوم غدٍ الخميس ، في الدور نصف النهائي ببطولة كوبا أميركا 2019 ، للمرة الثالثة في تاريخهما بهذه المرحلة، علما بأن الأول تفوق في المواجهتين السابقتين.

وعرفت مواجهتي المربع الذهبي في 1979 و2015 نتيجة واحدة وهي فوز تشيلي بهدفين لواحد، حيث كانت المنسابة الأولى عندما كانت الأدوار الإقصائية تلعب من مباراتي ذهاب وإياب، حيث انتهت المواجهة الأولى في عاصمة بيرو، ليما، بتفوق الضيوف (1-2)، قبل أن يكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في الإياب بسانتياجو.

أما المرة الثانية فكانت قبل 4 سنوات، وتحديدا عندما استضافت تشيلي البطولة، لتمر إلى النهائي عبر بوابة بيرو، بهدفي المتألق إدواردو فارجاس، قبل أن يقف الفريق على منصات التتويج على حساب الأرجنتين.أما المواجهات الـ18 الأخرى بين المنتخبين العريقين في القارة اللاتينية، فكانت في دور المجموعات أو في نسخ قديمة كانت تقام البطولة فيها بنظام دوري من دور واحد.

ويعود آخر انتصار لـ»البلانكيروخا» على تشيلي إلى نسخة 1993 التي احتضنتها الإكوادور، وكان بهدف نظيف.أما بعيدا عن بطولة كوبا أمريكا، فكان آخر انتصار لبيرو في تشرين أول الماضي في مباراة ودية بمدينة ميامي الأمريكية، بثلاثية نظيفة.

وإجمالا التقى المنتخبان 80 مرة بين كوبا أمريكا وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، كان الانتصار في 44 منها من نصيب تشيلي، مقابل 22 لبيرو، فيما خرجت 14 مباراة بالتعادل.