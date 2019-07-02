وزير الهجرة: الانبار اول محافظة تخلو من مخميات النازحين العام المقبل

بغداد – الصباح الجديد :

توقع وزير الهجرة نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء، أن تكون محافظة الأنبار أول محافظة تخلو من مخيمات النازحين خلال العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد ، نسخة منه، إن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بحث مع محافظ الأنبار علي فرحان وعدد من أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة أوضاع النازحين وآلية تشجيعهم على العودة إلى مناطقهم الاصلية”، مؤكدا على “توحيد الجهود بين الوزارة والمحافظة والجهات ذات العلاقة لحل جميع المشاكل التي تحول دون عودة النازحين والعمل على اعادتهم وغلق ملف النزوح”.

وتوقع وزير الهجرة، في الوقت نفسه ان ” محافظة الانبار ستكون اول محافظة تخلو من المخيمات في العام المقبل ” .

ودعا الوزير “الحكومة المحلية في الأنبار الى توظيف المبالغ المحولة من تخصيصات وزارة الهجرة لدعم الاستقرار في المناطق المحررة واعمار المدن المدمرة وتأهيل البنى التحتية لتشجيع النازحين على العودة” .

من جهته أكد محافظ الانبار علي فرحان حميد، بحسب البيان، “ضرورة بذل الجهود والتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة والمنظمات الدولية والمحلية لحل المشاكل التي تعاني منها الأسر النازحة وتشجيعها على العودة إلى أماكنهم الاصلية”، مثمنا في الوقت ذاته “دور الوزارة الكبير في دعمها لمحافظة الانبار “.