رياض يستقبل ماثيو تولر ويؤكد: مهمتنا كبيرة في إعادة بناء الشباب

أستعرضا سبل التعاون بين الوزارة وسفارة أميركا في بغداد

إعلام الشباب والرياضة

إستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض في مكتبه أمس الاثنين الاول من تموز 2019 سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق « ماثيو تولر» والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، لا سيما في مجال إعادة البنية المجتمعية التي يمثل الشباب من كلا الجنسين الفئة الاكبر منه.

وأكد» رياض» أن العراق بدأ يتعافى شيئاً فـ شيئاً من الصراعات الإقليمية والخارجية التي أثرت سلباً على الشباب، لذا فإن مهمتنا كبيرة كونها تتعلق بكيفية إعادة بناء المجتمع في العراق، وشرعنا بإقامة أنشطة شبابية عدة على الرغم من الامكانات الحالية المحدودة، ونسعى بهذا الصدد للتعاون مع منظمات المجتمع المدني كوننا نرى أن الشباب هم الأساس لبناء مجتمع متطور وهذا يتطلب جهد دولة وتعاون دول ساندة، وقال: لدينا مشروع إنطلق منذ أشهر يتكون من 3 مراحل انتهت الاولى منه بـ عنوان «تطبيق» ، ونحن الآن في المرحلة الثانية منه التي تحمل عنوان» المنصة» والمرحلة الاخيرة هي « تنفيذ» ولكل مرحلة من هذه المراحل متطلبات واهداف.

وأضاف» رياض» مخاطباً «تولر» مشكلتنا الأساس هي التمويل وآلياته كوننا نرغب بتنفيذ أنشطة شبابية كثيرة، لذلك نحن نبحث عن بدائل وعليه فتحنا أبواب العمل التطوعي مع منظمات المجتمع المدني، ويجب علينا إعادة المجتمع العراقي غير المتعصب كونه بلد ثقافة وفن وحضارة عبر التاريخ، كما ان أنشطتنا يجب ان تمزج كل هذا الإرث مع الفعاليات الرياضية، ولدينا مقترح ناقشناه مع بعض الوزراء ووصل الى مراحل متقدمة يتضمن فتح مدارس تخصصية للشباب ترعى المواهب الاخرى غير الرياضية.

من جانبه عبر «تولر» عن سعادته بهذا اللقاء وكوّن الوزير شخص لديه تاريخ رياضي فهذا شيء يبعث على التفاؤل والسرور.

وأكد إهتمامه بالشأن الرياضي كما أبدى إعجابه بمشروع الوزارة ذي المراحل الثلاث لأهميته في استثمار الشباب كـ قطاع حيوي مهم، وطرح فكرة التعاون مستقبلاً في نشاطات الوزارة عبر الملحق الثقافي « جايسون كايل» الذي سيكون ممثلاً للسفارة الامريكية، وسيقدم ما بوسعه لتفعيل وإنجاح النشاطات المشتركة.

وتقدم بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة الذي قدم له دعوة لحضور بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي ستقام في الثلث الاول من شهر آب القادم في محافظتي كربلاء المقدسة واربيل، وقال: حلم من أحلامي الان حضور مُبَاراة بكرة القدم في العراق وهذه فرصة مناسبة لتحقيقه.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الرياضة عصام ثامر ومدير عام دائرة العلاقات أحمد عودة زامل وتحدث « ثامر» بشكل مقتضب عن امور مستقبلية تتعلق بالكيفية التي سيتم من خلالها التعاون مع السفارة وما الذي تستطيع تقديمه لوزارة الشباب والرياضة وكل ذلك سُيقدم عبر ورقة عمل وبروتوكول تعاون يتضمن برنامجاً شبابياً ممكن تطبيقه مستقبلاً.