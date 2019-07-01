رئيس الجمهورية يبحث مع مستشار الرئيس الكوري تطوير العلاقات بين البلدين

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الصعد خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وذكر بيان رئاسي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، اليوم الاثنين، ان “رئيس الجمهورية استقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الاقليمية والدولية واسهام الشركات الكورية في تطوير البنى التحتية للبلاد على مختلف الصعد وخاصة في مجالات النفط والطاقة”.

واشار البيان الى أهمية “تطبيع العلاقات مع الأصدقاء الكوريين وعمقها التاريخي والدور الفاعل للحكومة الكورية وشركاتها في بناء واعمار البلاد وخاصة المناطق المحررة، واهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في بناء العراق”.

بدوره نقل دو تحيات الرئيس الكوري الجنوبي لصالح والتعبير عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين البلدين ، مؤكداً ان بلاده تعتز بمسيرة هذه العلاقات.ا