ندوة تسويق المنجز السردي

حذام يوسف طاهر

عقد نادي السرد في اتحاد الأدباء على قاعة الجواهري، السبت الماضي، ندوة بعنوان (تسويق المنجز السردي العراقي بين الواقع والطموح)، بمشاركة الاستاذ ثائر العصامي/ صاحب دار العصامي من اتحاد الناشرين، والروائي والإعلامي صادق الجمل، أدار الندوة الناقد والأكاديمي د. علي حداد: مرحبا بالحضور مستعرضا موضوع التسويق والمعوقات التي يصطدم بها الكاتب والناشر، تاركا الحديث أولا للروائي صادق الجمل، الذي تحدث عن الرواية وصعوبة تسويقها مقارنة مع مجال الشعر، وهنا يوضح الجمل بأن النصوص الشعرية سهل جدا ان تنشر في صحيفة ورقية او الكترونية، وسهل جدا ان تنشر على صفحات الشعراء الشخصية، لكن الرواية صعب جدا نشرها في تلك الوسائل لكثافة حجمها :» للأسف نحن لا نملك جهة او مؤسسة مهيأة لصناعة النجم، والكاتب يعتمد على نفسه في الطبع والترويج لمطبوعه وهذه عقدة في طريق السرد العراقي ..».

ثم تحدث الأستاذ ثائر العصامي حول موضوع التقييد على حرية النشر والتوزيع على الكتاب العراقي، وانهم بذلوا جهودا استثنائية مع اتحاد الناشرين ليرى الكتاب العراقي النور، ومازالت هناك معوقات خاصة بالكتاب العراقي، فيما يخص موضوع السفر والمشاركة في المعارض العربية والعالمية للترويج للمطبوع العراقي:» الكاتب العراقي ما زال يقوم بأكثر من مهمة فهو الكاتب والطابع والناشر والمسوق للمطبوع..».

تخللت الجلسة عدد من المداخلات من قبل اناقد فاضل ثامر، والقاص عبد الأمير المجر، الناقد علي حسن الفواز، الروائي حسن البحار.

في ختام الجلسة وتقديرا لتجارب المشاركين، قدم اتحاد الادباء درع الجواهري للابداع لكل من الللروائي صادق الجمل، والناشر ثائر العصامي.