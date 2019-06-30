المالية النيابية: سنلزم الاقليم بتسليم واردات النفط او استقطاع رواتبه

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، انها ستلزم الحكومة المركزية ووزير المالية فؤاد حسين باستقطاع رواتب الاقليم في حال لم تسلم بغداد واردات النفط المتفق عليها من إقليم كردستان سلفاً.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة المالية اعدت تقريرها بشأن عدم تسليم واردات النفط المتفق عليها مع الاقليم الى بغداد، ولكن التقرير لم يطرح بعد على طاولة البرلمان”.

واضافت العقيلي، أن “التقرير الذي تم اعداده سيلزم اقليم كردستان بتسليم واردات النفط المتفق عليها مع بغداد والبالغة 250 الف برميل”.

وبينت ان “وزير المالية سيكون ملزماً وفقا للتقرير بايقاف منح الرواتب الى اقليم كردستان في حال امتنع الأخير عن تسليم واردات النفط، عبر شركة سومو النفطية”.