مروحية “تنتشل” مليونيرا من زحمة المرور!

الصباح الجديد – وكالات:

أشعل فيديو انتشال مليونير نيجيري، بمروحية خاصة، من زحمة مرورية خانقة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عدوا الحادث انتهاكا للقانون.

وذكرت صحيفة Vanguard، أن شهود العيــــان صـــوروا مشهدا أثــار دهشة جميع العالقين في زحمة السير، على الطريق الواصل بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي، التي استمرت ساعات عديدة، حيث هبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارة أحدهم وحملته وأقلعت به في الجو.

وتوقع كثير من رواد الإنترنت أن المروحية طلبها مليونير تعب من زحمة المرور الخانقة. وغرد الممثل النيجيري المشهور، ديمي أوكانلاون قائلا: إن أحد الشخصيات المهمة قرر انتشال صديقته من الزحمة الخانقة. ووصف الحادث بانتهاك للقانون لكن وسائل الاعلام ما زالت تشتبه في أن رجل الأعمال جوليان أوسولا، الذي يرأس شركة Julian’s Luxury لبيع السلع الفاخرة، هو الذي طار بالمروحية وليست صديقته.