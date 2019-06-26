8000 معتقل في البلاد يتاجرون بالمخدرات ويتعاطونها ولا مصحة فيها للعلاج

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، عن ارقام صادمة بشأن تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، وفيما أكدت وجود 8000 معتقل بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة، افصحت عن وجود 13 سريرا فقط لمعالجة المدمنين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد إن “الاحصائيات الرسمية من الجهات الأمنية تشير الى وجود 2000 معتقل عام 2016 في حين تضاعف الرقم حاليا أربع مرات ليصل الى اكثر من 8000 معتقل بتهم الاتجار او تعاطي المخدرات”.

واضاف الغراوي، أن “السلطات الحكومية تخطئ في التعامل مع المتعاطين وعليها تصحيح القانون واعتبارهم ضحايا ومعالجتهم بعقوبة مخففة وليس معاقبتهم بتهم جنائية وتركهم دون علاج”، لافتا إلى أن “المتعاطين في تزايد كبير ومخيف خصوصا بين فئة الشباب والمراهقين ومن خلال المقاهي الغير مجازة وفي بعض الاحيان امام مرأى القوات الأمنية”.

وبشأن أكثر انواع المخدرات شيوعا في العراق، اوضح الغراوي، أن “المخدر الأكثر شيوعا واستعمالاً في العراق هو الكريستال يليه الكبتاجون المعروف بصفر واحد”.

ولفت الغراوي إلى أن «العراق لا يمتلك اي مصحة مختصة في معالجة مدمني المخدرات بخلاف جميع الدول وما يمتلكه هو 13 سريرا في مستشفى لمعالجة الحالات النفسية ويستقبل المرضى بشكل دوري وليس يوميا».

