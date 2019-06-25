7.3 مليارات دولار عائدات النفط في أيار الماضي

بتروفاك: استثمارات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار في العراق والسعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، أمس الثلاثاء، الاحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي، مشيرة الى ان الكميات المصدرة جرى تحميلها من قبل 40 شركة عالمية.

وقالت سومو في بيان صحافي، إن «كمية الصادرات من النفط الخام حسب الاحصائية النهائية لشهر ايار الماضي بلغت 110 مليوناً و737 الف و293 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و329 مليونا و737 الف دولار».

واضاف ان «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 الف و881 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و89 مليونا و555 الف دولار».

وتابعت ان «الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 3 مليون و166 الف و261 برميلا ، بايرادات بلغت 209 مليونا و175 الف و253 دولارا، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 895 الفا و151 برميلا بايرادات بلغت 31 مليونا و006 الفا و240 دولارا».

في السياق، قالت بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط أمس الثلاثاء إنها تلقت طلبيات جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار منذ بداية العام برغم تحديات تواجهها في العراق والسعودية.

وواجهت الشركة على مدى العامين الأخيرين تحديات قانونية حيث تحقق بريطانيا في مزاعم رشاوى تتعلق بالشركة، لكنها تمكنت من توقيع عدة عقود وبيع بعض الأصول لتعزيز أنشطتها الرئيسة.

وفي شباط الماضي، أقر مسؤول تنفيذي كبير سابق بالذنب فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة ترتبط بصفقات نفطية في العراق والسعودية في إطار تحقيق يجريه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني.

وبرغم عدم توجيه اتهامات للشركة فإن إدانة مسؤول تنفيذي سابق واستدعاء مسؤولين كبار للتحقيق أضر بأسهمها التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ بدء التحقيق مع الشركة في أيار 2017 في إطار تحريات أوسع بخصوص شركة استشارات النفط والغاز أونا-أويل التي مقرها موناكو للاشتباه في تقديم رشاوى وفساد وغسل أموال.

وقالت الشركة: ”نستمر في الحفاظ على علاقات ممتازة مع عملائنا في جميع الأسواق، لكن الطلبيات الجديدة منذ بداية العام تسلط الضوء على التحديات الأخرى التي نواجهها في السعودية والعراق“.

ولم تقدم الشركة معلومات إضافية عن التحديات التي تواجها في البلدين.