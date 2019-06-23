أفغاني يأكل ثماني بطيخات خلال 30 دقيقة

الصباح الجديد-وكالات:

تمكن الشاب الأفغاني، رحمة الله قشقرزادة، من أكل ثماني بطيخات كبيرة خلال 30 دقيقة، يتراوح وزنها ما بين 25، إلى 32 كلغم في مسابقة نظمتها جامعة كوهاندزه تهدف لمساعدة المزارعين على بيع منتوجاتهم من البطيخ.

وقال أفشين أيمق، مدير الجامعة، أن هذه المبادرة لتشجيع الناس على أكل البطيخ بعدما تضرر زارعوها جراء قلة الإقبال عليها وتدني أسعارها بنحو كبير.

وشارك في المسابقة نحو 200 شخص، توزعوا بين نساء ورجال، وتنافست النساء على ابتكار أشكال بديعة لتشجيع أكل البطيخ، فيما انقسم الرجال إلى 20 فريقا تنافسوا في مسابقة تناول أكل الفاكهة الحمراء.

وتواجه الرجال حول طاولة واحدة وأمام كل واحد منهم ثماني بطيخات كان عليه أكلها.

وقال الفائز في المسابقة، وهو طالب في السنة الثانية في الاقتصاد، وابن موظف حكومي رفيع، بعد إعلان فوزه: لم أتناول هذه الكمية من البطيخ الأحمر في حياتي. وأضاف أن الناس كانوا يهتفون باسمه، مؤكدا أنه سار على مهل إلى منزله بعد انتهاء المسابقة.

ونصح رحمة الله قشقرزادة الناس بأكل البطيخ نظرا إلى فوائده الكبيرة جدا، مضيفا أنه سيشارك في مسابقة للبصل لأن أسعاره منخفضة جدا، نظرا لوفرة محصوله هذا العام.