القيادة المركزية الأميركية تتعهد حماية مواطنيها في قاعد بلد وتنفي اجلاء بعضهم منها

الصباح الجديد ـ وكالات:

نفى مسؤول عسكري أمريكي تقارير صحفية أفادت بأن البنتاغون يستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة “بلد” الجوية في العراق.

وذكر الكولونيل كيفين ووكر مدير حماية القوات في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في سلسلة تغريدات على موقع التواصل تويتر، أن “العمليات في القاعدة الواقعة شمالي بغداد تسير بشكل طبيعي وليس هناك أي خطط لإجلاء أفراد منها، متعهدا باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المواطنين الأمريكيين في القاعدة في حال تزايد التهديدات”.

وكان المكتب الصحفي لـ “مجموعة المهام المشتركة – لعملية العزم الصلب”، التابعة للتحالف الدولي، اورد عدم امتلاكه معلومات متعلقة باستعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنك عن المكتب قوله: “نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات”.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن “مصادر عراقية قولها أمس الاول الجمعة، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها”.



وبحسب الوكالة، «أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب ‹تهديدات أمنية محتملة›.

وكانت قاعدة بلد قد تعرضت الاسبوع الماضي الى إطلاق ثلاث قذائف عليها دون وقوع إصابات.



