التجارة تكشف عن اجراءات احترازية لحماية خزين الحنطة من الحرائق

بالتنسيق مع الحكومات المحلية والدفاع المدني

بغداد _ الصباح الجديد :

كشف وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، عن جملة من الاجراءات الاحترازية لحماية خزين الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين تجنبا لحالات الحرائق والظروف الجوية المحتملة وبالتنسيق مع الجهات الساندة في الدفاع المدني والحكومات المحلية.

وقال الوزير العاني في بيان تسلمت «الصباح الجديد» نسخة منه بان «توجيهات محددة صدرت لجميع مواقع العمل والمخازن باتخاذ الاجراءات المشددة لحماية خزين الحنطة المسوقة هذا الموسم من الحرائق والظروف الجوية واعداد خطط واضحة لتأمين الحماية بالتنسيق مع اجهزة الدفاع المدني والحكومات المحلية».

واضاف، ان «ما تحقق من خزين هذا الموسم يحملنا مسؤولية مضاعفة لتأمين سلامته من جميع الظروف الجوية المحتملة، كذلك من تداعيات الحرائق التي حصلت في الحقول الزراعية لعدد من المحافظات فضلا عن اعداد خطط خاصة بالدفاع المدني في كل مواقع شركة تجارة الحبوب.

وفي السياق نفسه اكد نعيم المكصوصي مدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة، بأن» شركته اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لتأمين خزين الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين هذا الموسم وتم اعداد خطط كفيلة بالتنسيق مع الجهات مع اخذ الحيطة والحذر من جميع الاحتمالات الواردة.

الى ذلك اشار قاسم حمود مدير عام الغذائية والمشرف على حملة تسويق الموصل، بأنه «تم الاتصال بمحافظ نينوى والطلب منه بإرسال تعزيزات الى كل المواقع لغرض الحفاظ على الخزين الغذائي لمادة الحنطة واوعز من جانبه باتخاذ كل الاجراءات التي تضمن سلامة الخزين واخذ الحيطة والحذر تجنبا لحدوث اي حريق محتمل ، مبينا ان «موظفي الوزارة نجحوا في اخماد حريق اندلع في ساحة مشرفة في ربيعة قرب الحدود السورية بشجاعة.

من جانبها اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة امس الثلاثاء عن ايقاف تسويق الحنطة في مواقع بغداد وعدد من مواقع المحافظات .

واوضح مدير عام الشركة نعيم محسن جبر المكصوصي ان عملية ايقاف التسويق شملت مواقع بغداد ومطار البتيرة والدهيمي وسايلو الحلة الجديد ومجمع المرادية .

واضاف المدير العام ان كميات الحنطة المحلية المسوقة لغاية اعداد هذا التقرير قاربت الـ (3) ملايين طن توزعت ما بين حنطة محلية درجة اولى وثانية وثالثة ، مبينا بان اللجنة المركزية للتسويق اتخذت في جلستها (٢٦) قرارا منها ايقاف التسويق في المراكز التي تم استثنائها الاسبوع الماضي بقرار ايقاف التسويق في 9 محافظات .

فيما اشار المكصوصي الى ان قرار الايقاف جاء بناء على مؤشرات الخط البياني للتسويق من قبل ادارات تلك المواقع وهي ( مركز تسويق البتيرة في ميسان) و ( مركز تسويق الدهيمي في الرفاعي ) و ( مركزي تسويق سايلو الحلة الجديد و مجمع المرادية في بابل .

واشار المدير العام بذلك الى انه تم توجيه المشرفين على حملة التسويق في الفروع من اعضاء اللجنة المركزية للتسويق بإخذ دورهم في متابعة صيانة و ادامة كافة الاغطية البلاستيكية ( الجوادر ) واعداد كشف بالمتوفر وحسب حالته والبدء بأعمال الصيانة لها و تأشير الحاجة الفعلية التي تؤمن المحافظة على سلامة خزين الحنطة التي استلمت هذا الموسم.