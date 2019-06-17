الاتصالات تنجز مشروع ربط جميع وزارات الدولة بالحوكمة الالكترونية

بغداد _ الصباح الجديد :

اكد الوكيل الفني الاقدم لوزارة الاتصالات الدكتور امير البياتي خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث لنظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الجيو فضائية الذي انعقد في مركز النهرين للدراسات الفضائية التابع لمستشارية الأمن الوطني والذي حمل شعار ( الجيومعلوماتية الحل الأمثل لمستقبل أمن ومستدام ) ان لوزارة الاتصالات دورا مهما في تنفيذ مشروع الحوكمة الالكترونية الذي تشرف عليه اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية .

وأضاف الوكيل ان الوزارة انجزت مشروع ربط جميع الوزارات العراقية بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بشبكة حكومية مؤمنة تستعمل للتطبيقات الحكومية ، ويتم العمل حاليا لاستكمال ربط جميع المؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات لتأمين التناقل السريع والآمن للبيانات بين الجهات الحكومية.

‎وبين البياتي ان الوزارة وضعت في اولوياتها المضي في تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على احدث التقنيات العالمية والربط مع الكابلات البحرية العالمية ، اضافة الى الربط بشبكات الكابلات البرية الاقليمية عن طريق المنافذ الحدودية ،

وأشار البياتي الى ان وزارة الاتصالات تمتلك شبكة الكابل الضوئي ، اضافة الى الوصلات المايكرووية التي تمثل احد حلول نقل البيانات ، سيما في المناطق التي يصعب مد الكابل الضوئي فيها، وتم تنفيذ عدد من مشاريع شبكات النفاذ الضوئي بتقنية الـ FTTH والتي تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمواطنين. ‎كما لفت البياتي الى ان الوزارة انجزت مشروع الانترنت اللاسلكي الثابت بتقنية LTE لتقديم الخدمات الحكومية من خلال نصب 87 محطة بث في عموم العراق ، منها 30 محطة في بغداد و57 محطة في المحافظات ، والعمل مستمر لنصب محطات جديدة في المحافظات المحررة.

‎لافتا الى ان الوزارة تعمل ضمن مشروع الحوكمة الالكترونية على بناء مراكز البيانات ومراكز لتطوير البرامجيات لتوفير مراكز محلية آمنة لاستضافة وخزن جميع البيانات واستضافة المواقع الألكترونية والبريد الالكتروني وجميع التطبيقات المتعلقة بترويج المعاملات الالكترونية وخزن الوثائق الالكترونية، وكذلك تقديم خدمات البرامج والانظمة الفنية والتحاسبية والتطبيقات الالكترونية وجميع ملحقاتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. ‎واشار البياتي الى ان وزارة الاتصالات تسعى الى اعتماد نظم المعلومات الجغرافية من خلال تأسيس شعبة نظم المعلومات الجغرافية في مقر الوزارة وتشكيلاتها ، حيث سيتم اعداد الخرائط الرقمية وقواعد البيانات والوثائق الرقمية المرتبطة بها. وجمع وبناء وإدارة ومعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالبنى التحتية الوطنية للاتصالات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتصحيح المسارات السابقة في حالة وجود أي اخطاء، وادارة البيانات المكانية وبناء نظام للادارة والسيطرة على هذه البيانات وتطويرها بشكل مستمر. ‎وسيتم نشر البيانات والمعلومات الرقمية داخل بوابة العراق الجغرافية التابعة لمستشارية الامن الوطني / مركز النهرين على وفق تصنيف البيانات (سري ، شبه سري ، علني ) ، وكذلك سيتم العمل على الربط بوابة العراق الجغرافية خلال عام 2019، كما تعمل الوزارة على بناء موارد بشرية مختصة بنظم المعلومات الجغرافية من موظفي الوزارة وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات من خلال اشراك الموظفين في الدورات التدريبية المختصة والعمل على ادخال نظم المعلومات الجغرافية الى المقررات العلمية في معهد الاتصالات.