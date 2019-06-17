التجارة تواصل حملة التسويق في مواقع بغداد والانبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى

بعد ايقافها في تسع محافظات

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرار حملة تسويق محصول الحنطة في مواقع بغداد ومحافظات (الانبار و ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى ) .

وقال مدير عام الشركة نعيم محيسن جبر ان قرار وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني الخاص بإيقاف تسلم الحنطة المحلية من الفلاحين في المحافظات التسع التي شملها الايقاف هي البصرة و ذي قار ( عدا مركز تسويق مطار الدهيمي وميسان ( عدا مركز تسويق مطار البتيرة) والمثنى والديوانية وواسط والنجف وكربلاء وبابل ( عدا سايلو الحلة الجديد ومركز تسويق المرادية) دخل حيز التنفيذ تم خلالها اغلاق المراكز التسويقية ابوابها .واشار المدير العام الى ان المراكز التسويقية في المحافظات التسع بدأت موسمها التسويقي منذ منتصف شهر نيسان الماضي وتميزت بتقديم موسم تسويقي متميز بالكميات المسوقة كما ونوعا ، مبينا بان اجمالي كميات الحنطة المحلية المسوقة تجاوزت المليونين و778 الف طن من الحنطة بأنواعها.

وقال المدير العام اما اجمالي الكميات التي تسلمت في المحافظات التسع التي توقفت عن التسلم فتجاوزت كمياتها (١٦٦٤) مليونا و664 الف طن من الحنطة بأنواعها ، والتي تصدرتها محافظة واسط بكمية (٩٢٩) الفا و512 طنا تلتها محافظة بابل بكمية (٢٣٦) الف طن ومحافظة ذي قار الناصرية مجتمعة مع الرفاعي (٢١٢٨٣٥) الف طن وميسان (٢٠٣٥٨٣) الف طن والديوانية ( ١٨٦١٠٧) الف طن والنجف (١٥٨٧٦٠) طن والمثنى (٦٦٤٠٧) الف طن وكربلاء (٤٦٤٩٢) الف طن والبصرة ( ٤٠٤٦٦) الف طن ، كما ان كميات الحنطة المسوقة لمحافظة نينوى بلغت (٤١،٦٦٠) الف طن .

هذا واشارت التوقعات وحسب تقديرات وزارة الزراعة بان الكميات التي ستسوق الى نينوى سوف لن تقل عن الـ800 الف طن.

على صعيد متصل قامت اللجنة المكلفة بالمتابعة والاشراف على سير العملية التسويقية لعام 2019 بزيارة عدد من المراكز التسويقية في محافظة بابل وفرع الرقابة التجارية والمالية في المحافظة فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لسايلو الحلة.

واوضح مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص رياض فاخر الهاشمي بانه تم زيارة فرع تجارة الحبوب في المحافظة والاطلاع على سيرالعمل والالية المتبعة لتسلم المحاصيل التسويقية لهذا العام ومناقشة الخطة المتبعة وسبل ايجاد الحلول لتلافي المعوقات التي قد تحصل في اثناء الحملة التسويقية .

وقد استمع الهاشمي الى المسوقين المتواجدين في صومعة الحلة الجديدة والمجمع المخزني في المرادية بخصوص الامور المتعلقة بالتسويق حيث بين المزارعين ارتياحهم للعملية التسويقية لهذا العام لكونها تختلف عن سابقاتها مع ابداء جميع التسهيلات من قبل جميع الملاكات المشتركة في عملية التسويق.

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت عن مشاركة اكثر من (١٧٥) عجلة تابعة لاسطول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في مناقلة الحنطة المحلية المسوقة لمخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور ان اسهام اسطول نقل الغذائية للمشاركة في الحملة التسويقية لمحصول الحنطة ولجميع محافظات العراق.