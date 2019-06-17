ذي قار تصرف 80 مليار دينار من مستحقات فلاحي الحنطة

الأنبار تسوّق 140 ألف طن من المحصول

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت محافظة ذي قار صرفها اكثر من 80 مليار دينار من مستحقات الحنطة المسوقة لفلاحي المحافظة، مبينا ان الحنطة المسوقة بلغت أكثر من 205 الف طن.

وقال نائب المحافظ عادل الدخيلي، إن “محافظة ذي قار انتهت من تسويق جميع محصول الحنطة بعموم ذي قار بتسويق اكثر من 205 الف طن”.

وأضاف أن “المحافظة باشرت بصرف المستحقات للفلاحين المسوقة حنطتهم”، مشيرا الى انه “جرى صرف ما يقرب من 80 مليار دينار”.

وأوضح ان “المبالغ المسوقة توازي 70% من مستحقات الفلاحين”، مبينا ان “الـ30% الأخرى في طور إكمال الصكوك”.

على الصعيد ذاته، اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الانبار فرحان محمد الدليمي، أمس الاثنين، تسويق المحافظة اكثر من 140 الف طن من محصول الحنطة في عموم مدنها.

وقال الدليمي، إن “مزارعي محافظة الانبار قاموا بتسويق اكثر من 140 الف طن من محصول الحنطة معظمها من الدرجة الاولى من دون تسجيل امراض زراعية في المحاصيل الزراعية بعد توفير المبيدات والاسمدة الزراعية التي أسهمت في انتعاش الواقع الزراعي في عموم مدن الانبار”.

واضاف ان “المناطق الغربية شهدت عمليات تسويق كبيرة للمرة الاولى بعد استقرار الاوضاع الامنية وعودة المزارعين الى مزاولة اعمالهم عموم مدن الانبار”.

ومضى الى الدليمي القول، ان “الجهات المعنية تتوقع اكتفاء الانبار من محصول الحنطة وتصدير الفائض الى المحافظات العراقية الاخرى في خطوة تعد هي الاولى من نوعها منذ اعوام”.

واشار إلى أن “عمليات التسويق مستمرة”، نافيا “الانباء التي تحدثت عن انتهاء عمليات التسويق لمحصول الحنطة في الانبار“.

وكانت مصادر من المحافظة أكدت انقاذ 250 دونما من المحاصيل الزراعية من الحرق.

وقال مصدر أمني إن قوات قاطع عمليات الأنبار تمكنت من انقاذ (250) دونماً من المحاصيل الزراعية وذلك بالسيطرة على حريق (مفتعل) من قبل عصابات داعش الإرهابية للمحاصيل الزراعية بمنطقة البطيخة جنوب قضاء القائم غربي الانبار».

وأضاف: «بعد ورود معلومات مؤكدة بقيام عصابات داعش بحرق المحاصيل الزراعية جرى على الفور تشكيل فريق عمل مشترك لإطفاء الحريق»، لافتا الى انه «تم العمل على إخماد الحريق والذي كانت مساحته 7 دونمات زراعية».

وتابع: «تلا عملية إخماد الحريق تأمين مشترك للمناطق الزراعية الخاصة بالمواطنين».

وأضاف البيان، أن «المساحات المحترقة بلغت ٨٧٦٧ دونماً، والمساحات التي جرى انقاذها بلغت ١٤٣٨٩٠ دونما».

وشهدت مزارع الحنطة والشعير في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك والنجف، خلال الفترة الماضية، حرائق غامضة التهمت مئات الدوانم.