ولي كريم: كأس كوبا أميركا حافلة بالإثارة

يرجح كفة الشرطة للفوز بلقب الدوري الممتاز

بغداد ـ فلاح الناصر:

قال المدرب ولي كريم ان مباريات بطولة كأس كوبا أميركا الجارية احداثها في البرازيل، تشهد منافسة مثيرة يين جميع المنتخبات الـ12، حيث اكدت المباريات الاولى للمسابقة، ان الجميع يملك الارادة والاصرار على تحقيق النجاح.

واضاف: من الصعب ان نتكهن بالفريق الذي سيتوج بطلاً للنسخة الحالية، حيث افتتح البلد المضيف البرازيل المشاركة بفوز ثلاثي برغم غياب نجمه نيمار، فيما ضرب أوروجواي بالاربعة شباك الإكوادور، فيما تمكن كولومبيا من ايقاف المنتخب الارجنتيني واجباره على الهزيمة بهدفين نظيفين، جميع هذه النتائج تؤكد ان درجة عالية من الاثارة ستشهدها المباريات المقبلة.

واشاد ، بنتيجة المنتخب القطري باول ظهور رسمي في البطولة أول امس وانتزاعه نقطة التعادل من البارجواي 2 ـ 2، مبينا ان مشاركة المنتخب العربي هي تأريخية، ويعد قطر أول منتخب عربي يشارك في اليطولة الخاصة بدول أميركا الجنوبية، لذلك فان احتكاك بطل آسيا بلاعبيه الشباب وعقيلة مدربه لاالإسباني سانشيز، تسهم في دفع العنابي إل امام في رحلة تحضيراته للمشاركة في التصفيات المزدوجة لآسيا وكاس العالم بنسختها المقبلة 2022 التي سيضيفها المنتخب العربي الشقيق.

ودعا كريم، الجميع إلى الاستفادة من مباريات بطولة كوبا اميركا، لانها تتميز بالتنافس الكبير والمثير واللعب المنظم وعدم اليأس بالنسبة للفرق الاميركية الجنوبية، حيث هنالك طموحات كبيرة لجميع الفرق المشاركة، بدليل ان اللقب في النسختين السابقتين كان من نصيب منتخب تشيلي الذي لا يمكل نجوم بقدر ما تضمه صفوف الأرجنتين والبرازيل وغيرها من المنتخبات التي تعد في مقدمة دول قارة اميركا الجنوبية.

واوضح المدرب ولي كريم، انه اشرف على فريق نادي حلبجة في دوري كردستان بالموسم السابق، وهو حاليا في السليمانية لديه جولة من المفاوضات لتسلم مهمة تدريب احد الأندية التي تلعب في دوري الاقليم بهدف تحقيق إنجاز جديد.

وعن منافسات الدوري الممتاز، قال : اعتقد ان فريق نادي الشرطة هو الابرز للتتويج بلقب دوري الكرة الممتاز، ويملك فارق كبير من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه فريق الجوية، والقيثارة يتميز بلاعبين مؤثرين يلعبون للمنتخبات الوطنية واسماء محترفة بقيادة المدرب المونتجيري بونيشيا، وفي الحقيقة فأن بطل الدوري الزوراء يمر بظروف صعبة، افتقد النقاط الكثيرة وتراجعت حظوظه، كما انب الجوية نزف نقاط في المباريات الاخيرة اسهمت في توسيع فارق النقاط مع المتصدر القيثارة.