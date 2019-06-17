اليوم.. بدء الدورة التدريبية star/ 1 بالملاكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تحتضن قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة في المدينة الشبابية صباح اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية الدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة المركزي لـ 27 مدربا للحصول على شهادة التدريب الدولية فئة star/1 ، ويحاضر فيها الخبير التونسي مكرم بن محمد القرامي.

وقال عضو اتحاد الملاكمة المركزي الدكتور إيلاف ربيع، وهو مدير الدورة التدريبية التي تنطلق اليوم، في حديث لـ «الصباح الجديد»: سيشارك في الدورة التدريبية 27 مدربا من بغداد والمحافظات وهم «احمد غانم وعبد الكريم احمد وحسن جخيم وعباس كلف وجليل كتاب وعزام عبد الرضا واجود حافظ وصلاح سمور ورياض كريم ومصطفى مهدي وحسين عبد الرضا والدكتور عبد الجليل جبار والدكتور محمد قصي محمد وخالد عبد الرضا وعمار واحد ورياض منصور وعبد الهادي عزيز وعلي رحمن وعبد الرحمن فاضل وعلي عبد الرضا ونبيل جيهان وهاشم محمد وانور جاسم وفارس عبد السلام وعلي جاسم محمد وقصي قاسم وحسين رحيم».

واوضح ان الدورة التدريبية تعد فرصة جديدة للملاكات التدريبية العاملة في تدريب الملاكمة لتطوير قدراتهم الفنية والاطلاع على احدث اساليب التدريب الحديثة باشراف الخبير المعتمد دوليا، التونسي القرامي، الذي سبق له الاشراف على دورة للمدربين فئة star/2، اقيمت في بغداد ايضا.

مؤكدا ان اتحاد اللعبة المركزي يجد في قدرات الخبير التونسي القرامي الاماكانية الكبيرة التي تسهم في تعزيز مقدرة المدربين العراقيين نظرا لما يملكه من خبرات واسعة في مجال اقامة الدورات التدريبية المتطورة في عالم الفن النبيل والتي يعتمدها اتحاد الملاكمة الدولي، موضحا ان هنالك تفاهما كبيرا بين اتحاده وبين الخبير التونسي.