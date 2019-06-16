«ديالى « تجهز القطاعين العام والخاص بمئات المحولات الكهربائية

«الزوراء» تنجز صيانة محطة جنوب بغداد الغازية

بغداد _ الصباح الجديد :

جهزت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وزارة الكهرباء وعددا من الجهات الأخرى من القطاعين العام والخاص بمئات المحولات الكهربائية والعديد من منتجاتها الاخرى خلال شهر ايار الماضي.

وبين مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف ان مجموع ماتم تجهيزه خلال شهر ايار الماضي من المحولات الكهربائية بلغ (٣٤٩) محولة توزيع متعددة السعات اضافة الى العديد من المنتجات المتنوعة الأخرى وبمبلغ اجمالي قدره (٣) مليارات و98 مليونا و986 الف دينار .

واشار المدير العام للشركة إلى ان كمية المحولات التي تم تجهيزها الى عدد من الشركات العامة التابعة لوزارة الكهرباء وعدد من دوائر القطاع العام وشركات القطاع الخاص توزعت على شتى السعات منها (٢٤٦) محولة توزيع سعة (400/11KVA ) و (٩٤) محولة توزيع سعة (250/11KVA ) و(5) محولات توزيع سعة (630/11( KVA ومحولتي توزيع سعة (1000/11KVA ) واخرى سعة (1000/33KVA) .

واضاف المدير العام بأنه قد تم أيضا بيع العديد من المنتجات الأخرى عن طريق معرض البيع المباشر في مقر الشركة حيث تم بيع محولة توزيع واحدة سعة (250/11KVA ) و (١٩) الف و200 شمعة قدح و(30) مدفأة جدارية اضافة الى (3) مقاييس كهربائية ثلاثة اطوار (٢٠- ٦٠) امبيرا و(8) مقاييس كهربائية طور واحد (٢٠ – ٨٠) أمبيرا و(6) مسخنات ماء مع فرن كهربائي واحد.

في سياق اخر افصح المدير العام عن قيام شركته بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية ضمن منهاجها التدريبي لعام 2019 حيث بلغ مجموع الدورات التي اقيمت داخل وخارج الشركة خلال شهر ايار الماضي (15) دورة في شتى الاختصاصات بمشاركة (57) منتسب من شتى المستويات الفنية والعلمية.

على صعيد متصل اعلنت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز اعمالها في محطة جنوب بغداد الغازية.

وبين مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه ان شركته انجزت اعمال صيانة الوحدتين (13 و 14) في محطة جنوب بغداد الغازية الثانية حيث تم في العاشر من شهر حزيران الجاري ادخال الوحدة التوليدية (14) في المحطة بعد تشغيلها ضمن الفترة التجريبية لتكون الشركة بذلك قد اوفت بكامل التزاماتها في صيانة وتشغيل الوحدتين المذكورتين ما اسهم في تحسين الطاقة الكهربائية ورفد الشبكة الوطنية بالمزيد من المغذيات ، مؤكدا ان الشركة حريصة على انجاز جميع الاعمال المكلفة بها بجودة وكفاءة وسرعة عالية وعلى وفق احدث المواصفات العالمية.

الى ذلك اشار المدير العام الى قيام مصنع محركات الجهد العالي في موقع التحدي بتأهيل رأس التوليد العائد الى محطة كهرباء الشهيد علي سبع بقدرة (15 ميكاواطا ) وفولتية (11000) فولت ، مؤكدا ان لدى الموقع المذكور ملاكات تمتلك مؤهلات علمية وخبرات هندسية وفنية تراكمية لانجاز مثل هكذا اعمال وعلى وفق المواصفات القياسية.