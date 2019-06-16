  • الأحد , 16 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صاحبةُ الجَلالة

ثقافة
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نامق عبد ذيب

الإلهة الغائبةُ
لا تظهرُ إلا كلَّ ألفِ عام
تحجبها الخضرةُ فيظهرُ سندسُها هناكَ
حيثُ سماؤُها لازوَرْد ونجومُها فيروز
وملائكتُها عشاق يكتبون غرامَهم على الألواح
يمنحون حبيباتِهم المجرّات
ويصبغونَ كفوفهنَّ بالشفق
ويعوِّذونهنَّ بالبهجةِ
لم يرَها أحدٌ غير إنهم كلَّ يومٍ حين يستيقظون
يجدون شموسَهم مبللةً بالأحلام
صاحبةُ الجلالةِ الغائبةُ عن الفراتِ
أودعتْهُ السماءَ فباح بزرقتها
وأسرّتْ له بالنجوى فثرثر بالشجر
وأقام مئذنتينِ
واحدةً للصدى
وأخرى للطيورِ المهاجرة
تعرفها الجَلالاتُ فتنحني لها
وتمطرُ على القداساتِ طُهرَها
تقولُها السّوَرُ فتشهقُ بالآياتِ
صاحبةُ الجلالةِ المختفيةُ خلفَ الشغاف
القلبُ ينبضُها فتبتلُّ العروق
وتجري السواقي بما رزق الله من فضةٍ ذائبة
وما قسمَ الجمالُ من شجرٍ
وما أخذ المدى من بصر
عيناها جنتان مُدهامّتان
ويداها منارتان
مُعلِّمةُ الوردِ كيف يتورّد
ودليلةُ الموجة كيف تموج
مهندسة الأنهار
وناثرة القرى
تستيقظ من النوم كحلمٍ تائه
ولكنها حين تدعو الآلهةَ للينابيع البعيدة يسجدون
ترمِّمُ الحياة
وتُقيلُ الفراتَ من عثرته
وتقيمُ المُدن
.
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صاحبة الجلالة

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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