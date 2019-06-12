التقاعد تعلن إلغاء شرط الكفيل في منح القروض

بغداد – الصباح الجديد

أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، الأربعاء، عن إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين.

وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة ” الصباح ” الرسمية واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات الدفع الالكتروني (الماستر والفيزا كارد)، سيستفيدون من القروض وبشرط إلغاء فقرة الكفيل الضامن”.

وأضاف أن “عملية توطين الرواتب تتم وفق خطط زمنية وبحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك المركزي، اذ تم الاتفاق مع المصارف الخاصة على إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض”.