القاص علي السباعي ومسابقة الجياد الدولية لجميع الاجناس

حَصَدَ القاص العراقي (علي السباعي) الجائزة الأولى بحقل القصة القصيرة جداً في مسابقة الجياد الدولية لجميع الأجناس الأدبية، والتي جرت بالأردن في آيار – حزيران عام 2019 م، عن قصته الموسومة تحت عنوان: (بكماء)، بمشاركة (160) كاتباً من تسع عشرة دولة توزعوا بين الأردن، سورية، اليمن، فلسطين، مصر، الجزائر، المغرب، السودان، أمريكا، والعراق.

الجدير بالذكر ان السباعي من مواليد العراق / الناصرية، كتب أول قصة له في 24/4/1984، كانت بعنوان (عربدة عقب سيجارة الضابط العراقي).

نشر أول قصة له في مجلة (الإتحاف) التونسية عام 1997 بعنوان (عرس في مقبرة).

من اصداراته إيقاعات الزمن الراقص / مجموعة قصصية / عن اتحاد الأدباء والكتاب العرب / سوريا / دمشق / سنة 2002 م. صرخة قبل البكم / مجموعة قصصية / حصدت الجائزة الثالثة في الدورة الثالثة لمسابقة دبي الثقافية عام 2003/2004 م. زُليخاتُ يُوسف/مجموعة قصصية / عن دار الشؤون الثقافية العامة في العراق / بغداد سنة 2005 م.

بنات الخائبات / قصتان قصيرتان / عن دار ميزوبوتاميا. مدونات أرملة جندي مجهول / مجموعة قصص قصيرة جداً / عن دار ميزوبوتاميا / العراق / بغداد / عام 2014 م، حصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة [بيت الشعر العربي] للأعوام (1998،1997،1996) على التوالي ، عن القصص :-

مدينة حلمت بحكاياتها /1996 م. إيقاعات الزمن الراقص /1997 م. عرسُ في مقبرة /1998 م.

الجائزة الأولى في مسابقة أور الإبداعية عام 2006م ، العراق ، وعن قصة [فرائس بثياب الفرح]، الجائزة الأولى في مسابقة برنامج ((سحر البيان)) ، الذي أطلقته الفضائية العراقية ، عام 2006 م ، حصل فيها ** علي السباعي ** على درع الإبداع الذهبي في القصة ، وسميَّ بقاص العراقية.

جائزة مسابقة ( كولدن بوك ) للقصة القصيرة في القاهرة – مصر ، عام 2017 م .جائزة ( ريشة الإبداع ) من صالون مي زيادة الأدبي وبالتعاون مع دار النقد الإبداعي في القاهرة – مصر ، عام 2017 م .

الجائزة الأولى في مسابقة الجياد الدولية للقصة القصيرة جداً بدورتها الخامسة بعمان – الأردن في آيار – حزيران 2019 م ، وعن قصته القصيرة جداً والموسومة تحت عنوان :- ( بكماء ).