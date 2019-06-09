  • الإثنين , 10 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • نائب يرجح تأجيل استكمال التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي الثالث للبرلمان

نائب يرجح تأجيل استكمال التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي الثالث للبرلمان

شؤون عراقية
0 تعليق
225 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع النائب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين امس الاحد، ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الحكومية.
وقال شمس الدين في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية مايزال قائما”، مؤكداً ان “كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو من ضرب الخيال”.
وأضاف شمس الدين ان “استكمال التشكيلة الحكومية يحتاج الى اتفاق سياسي لحسم مرشحي الوزارات المتبقية، ومثل هذا الامر غير موجود في الوقت الحالي، مما يجعلنا نتوقع ان هذا الامر يمكن ان يؤجل الى الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلس النواب”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة