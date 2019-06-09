نائب يرجح تأجيل استكمال التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي الثالث للبرلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع النائب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين امس الاحد، ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الحكومية.

وقال شمس الدين في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية مايزال قائما”، مؤكداً ان “كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو من ضرب الخيال”.

وأضاف شمس الدين ان “استكمال التشكيلة الحكومية يحتاج الى اتفاق سياسي لحسم مرشحي الوزارات المتبقية، ومثل هذا الامر غير موجود في الوقت الحالي، مما يجعلنا نتوقع ان هذا الامر يمكن ان يؤجل الى الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلس النواب”.