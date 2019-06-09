«السلة» يلاقي البحرين ولبنان والهند في كأس آسيا 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:

أسفرت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة، التي أقيمت أول أمس، في مدينة بينجالور بالهند، عن مواجهات شرسة وقوية للمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة.. ووضعت منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب البحرين وبنان والهند.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات عربية تنتظرها مواجهات صعبة حيث جاءت المجموعة الخامسة كأقوى مجموعات البطولة والتي تضم كلًا من السعودية وسوريا وقطر وإيران.

كما تواجدت 3 منتخبات عربية في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات: البحرين، لبنان، العراق والهند.

وجاءت القرعة على النحو التالي: في المجموعة الأولى: الفيليبين، إندونيسيا، تايلاند وكوريا الجنوبية.

وتألفت المجموعة الثانية: الصين، تايبيه، اليابان، ماليزيا والصين.. اما المجموعة الثالثة فضمت : أستراليا، هونج كونج، نيوزيلندا، جوام.. في حين تكونت المجموعة الخامسة من : السعودية، سوريا، قطر وإيران.. وفي المجموعة السادسة: الأردن، قرغيزستان، سيرلانكا، فلسطين.