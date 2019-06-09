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  • «الفيفا» يدفع تعويضاً مالياً ضخماً لباريس سان جيرمان بسبب نيمار

«الفيفا» يدفع تعويضاً مالياً ضخماً لباريس سان جيرمان بسبب نيمار

رياضة
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زيوريخ ـ وكالات:
سيضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويض مالي ضخم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الإصابة التي تعرض لها المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا في المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل بمنتخب قطر في إطار استعداد المنتخبين لخوض غمار كأس كوبا أميركا المقرر انطلاقها في منتصف شهر حزيران الجاري.
وكان نيمار قد تعرض لإصابة خطرة في الكاحل تقرر على اثرها استبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا اميركا ، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى تسعة اسابيع، مما يحرمه من الانخراط في تدريبات فريقه الباريسي استعداداً للموسم الرياضي الجديد .
وتنص اللوائح ان يتكفل الاتحاد الدولي بدفع تعويض مادي للأندية في حال تعرض احد لاعبيها للإصابة لمدة تتجاوز 28 يوماً خلال مشاركته مع منتخب بلاده في احدى المباريات التي يلعبها ضمن أجندته السنوية.
وبحسب تقارير فرنسية وبرازيلية، فإن خطورة إصابة نيمار سوف تجبره على الخلود إلى الراحة لمدة تتجاوز أربعة أسابيع ، خاصة في حال تقرر إخضاعه لعملية جراحية يتطلب معها قضاء فترة نقاهة وإعادة تأهيل، وهو ما يعني حاجته لفترة طويلة من أجل التماثل للشفاء في مثل هذه الإصابات .
ووفقـاً لموقـع «بـي سوكـر»، فــإن لوائح «الفيفـا» تنـص على منح الأندية تعويضاً ماليـاً يصل إلى 7.5 ملاييـن يـورو فـي السنـة الواحـدة نتيجـة الأضرار الماديـة التي لحقت بها، جراء إصـابة أحد لاعبيها مع منتخـب بـلاده، و هي قيمة تغطـي كافـة تكاليف العلاج التي يحتاجها اللاعب المصاب من اجـل العـودة إلـى الملاعـب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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