ألوان لا ينبغي لبسها خلال موجة الحر

متابعة الصباح الجديد:
نشهد هذا الصيف ارتفاع موجة حارة شديدة هي الأقوى لذلك علينا اختيار الازياء والوان المناسبة لهذا الجو الحار
إليك نصائح لإطلالة صيفية أنيقة مناسبة للموجة الحارة كما نشرتها مصراوي:
-اختاري الملابس بألوان فاتحة، كاللون الأبيض، والأصفر، والبيج، والبيك الفاتح، وألوان الباستيل، وتجنبي الألوان الداكنة كالأسود، والكحلي، والأزرق الداكن، لأنها تحبس الضوء مما يزيد الشعور بالحر.
-اعتمدى القصات العشوائية والتصاميم الواسعة والفضفاضة عند الأكمام ومنطقة الصدر والخصر، فيمكنكِ ارتداء التنورات الواسعة، مع توب من القطن بألوان الباستيل، أو فستان ماكس من الكتان.
- اختاري الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية، كالقطن، والكتان، والرايون، والكشمير، والحرير الطبيعي، وتجنبي أنواع الأقمشة كالنايلون، والبوليستر، والفسكوزي، والأكريليك.
- يفضل اعتماد التصاميم الخفيفة، وعدم ارتداء العديد من الطبقات أو البناطيل المصنوعة من الجلد.
- يمكنك تنسيق بلوزة من القطن باللون الأبيض، مع بنطلون فضفاض من الكتان، وحذاء مفتوح “صندل” جيد التهوية.
- اعتمدي القميص او الفستان بالخطوط الطولية ذات الطابع الهندسي، يمكنكِ اختيارها بالألوان الهادئة كطبقة أساسية، مع الخطوط الطولية باللون الأبيض، والتي تناسب أوقات النهار الصيفية مرتفعة الحرارة.