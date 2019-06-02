«حوار مع مسؤول» يرصد شتى القضايا ويؤشر لتجاوزها

نورس الطائي لـ «الصباح الجديد»:

بغداد ـ فلاح الناصر:

عبر إذاعة الصحة، تقدم نورس خالد الطائي، برنامجها اليومي المباشر، «حوار مع مسؤول»، منذ افتتاح إذاعة الصحة العام الماضي، البرنامج الذي يبث في الساعة 11 صباحاً من الأحد إلى الخميس، يتطرق إلى قضايا الساعة في شتى الاختصاصات، لم يختزل عن نشاطات الصحة او دوائرها وملاكاتها، فقد فتح نافذة الحوار المباشر مع مسؤولين في ميادين الحياة الأخرى، يتم متابعة الحدث اولاً بأول، ويبدأ الحوار مع المسؤول، فيتم رصد المشكلات ويؤشر طريقة معالجتها ووضع الحلول لتجاوزها بما يسهم في تأسيس واقع افضل صحياً كان او خدميا او اجتماعيا… الخ.

تقول الطائي في حديثها لـ «الصباح الجديد»: اضافة إلى عملي مسؤولة شعبة المتابعة الإعلامية في قسم الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة، فقد تم اختياري، من مدير قسم الإعلام في الوزارة الدكتور سيف البدر، لتقديم البرنامج اليومي المباشر «حوار مع مسؤول»، وفي البرنامج فرصة لايصال صوت المجتمع إلى المسؤولين، اذ يتم تسليط الضوء ومتابعة القضايا الصحية والمجتمعية واحداث الساعة، فيتم ايجاد الحلو التي تسهم في تجاوزها عبر الرد المباشر من المسؤول الضيف على اتصالات الجمهور.

تضيف، نورس، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية: ان الميدان الإعلامي، صعب، لكن النجاح فيه يأتي مشروطاً بمدى المهنية والمصداقية والدقة في نقل المعلومة، والطريقة المثالية لمعالجة المشكلات.

تؤكد انها تابعت العديد من الإعلاميين الذين سبقوها في الميدان، سيما اولئك الذين يحرصون على تقديم برامج مؤثرة من ارض الحدث، منهم عدنان الماجدي في قناة المسار ورغيد صبري ومنهل الطاهر، ولكونها تحرص على العمل الميداني، لها نشاطات عدة ضمن منظمات المجتمع المدني، واشتركت بدورات مهنية متخصصة في الصحافة والإعلام، وحصلت على شهادة تدريب TOTفي دورات التنمية البشرية.

الطائي، حصلت على لقب سفيرة الإعلام العربي من رابطة اقليم كردستان، وهي عضو مجلة مبدعون الدولية، مبينة ان هذا اللقب يضاعف مسؤولياتها ويضعها امام تحديات كبيرة لاثبات امكاناتها في العمل والمتابعة الميدانية والمشاركة في شتى الانشطة وحضور فعاليات وملتقيات تحرص فيها على ايصال صوت المجتمع وتسهم في تكريم المبدعين والتأكيد ان حواء تسهم في التعايش السلمي والاستقرار والتقدم من خلال نشاطاتها الفعالة بين جميع فئات المجتمع.