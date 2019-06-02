أفضل 4 طرق طبيعية لصباغة الشعر

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تمثل صباغة الشعر بالنسبة للكثير من النساء تقليداً لا يمكنهن التخلي عنه على الإطلاق، وذلك في محاولة منهن لتجديد مظهرهن وتحسينه باستمرار.

ولكن خبراء الصحة والتجميل يقولون بأن أصباغ الشعر لها آثار جانبية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان إذ أنها يمكن أن تسبب سرطان الجلد وفقدان البصر.

ولتجنب الوقوع في مشكلات صحية خطيرة، إليك 4 طرق طبيعية لصباغة الشعروهي :

الحناء : تعد الحناء طريقة طبيعية تقليدية لصبغ الشعر، إضافة إلى تغيير لون الشعر، تسهم الحناء في تغذية فروة الرأس وتقوية جذور الشعر، إضافة إلى أنها تسحب الشوائب من بصيلات الشعر.

انقعي مسحوق الحناء في كوب من الماء لمدة 8 ساعات، واغلي ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود في الماء واتركيه جانباً. وبمجرد أن يبرد الشاي اسكبية على الحناء وأضيفي ملعقة من عصير الليمون واخلطيه جيداً، ومن ثم ضعي العجينة على شعرك بالكامل. اتركيه لمدة ساعتين أو ثلاثة، ومن ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

القهوة : تعد القهوة وسيلة فعالة لإضافة اللمعان وتغيير لون شعرك. قومي بتخمير القهوة لنصف ساعة ومن ثم صبيها على شعرك ودلكي فروة رأسك بها، واتركيها لمدة 30 دقيقة، اغسلي شعرك بالماء فقط دون استخدام الشامبو.

أوراق الكاري : تساعد أوراق الكاري على استعادة بصيلات الشعر، وتعزز نمو الشعر من خلال تحسين صحة فروة الرأس. أضيفي 3 ملاعق من زيت جوز الهند إلى 8 أوراق من الكاري، واخلطيه جيداً. قومي بتسخين الخليط حتى تظهر بقايا سود عليه، ومن ثم اتركيه جانباً حتى يبرد. بعد أن يبرد المزيج ضعيه على شعرك ودلكي به فروة رأسك جيداً، واتركيه على شعرك لمدة ساعة ومن ثم اغسليه بالشامبو.

عصير الليمون : لعصير الليمون فوائد عديدة، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فهو يساعد على التخلص من القشرة ويحسن صحة الشعر. أضيفي 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من عصير الليمون واخلطيهما جيداً. ومن ثم افركي فروة الرأس بالخليط، واتركيه على شعرك لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة، ومن ثم إغسليه بالشامبو.