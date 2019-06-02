التجارة تستنفر اسطولها لمناقلة الحنطة المسوقه محليا بين المحافظات

بحثت تطوير كفاءة مطاحنها ورفع طاقاتها الانتاجية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة عن استنفار اسطول نقل الوزارة لمناقلة الحنطة المسوقة محليا بين المحافظات وحسب الحاجة.

واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط بانه تم الايعاز الى اقسام النقل في الشركات من خلال قسم النقل المركزي احد تشكيلات هذه الدائرة باستنفار كامل جهد النقل من اجل مناقلة الحنطة المحلية بين المحافظات وحسب الحاجة ووفقا للخطة التسويقية المعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب من اجل الاسراع بعملية الطحن بغية توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية والتي تعد المادة الغذائية الرئيسية في المائدة العراقية.

من جانبها شددت صابط على اقسام النقل كافة بالالتزام بالاسراع بتوجيه الشاحنات للواجب الموكل اليهم وباسرع وقت خصوصا بما يتمتع به هذا الموسم بغزارة في الانتاج من الحنطة المحلية.

على صعيد متصل بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة الية تطوير كفاءة مطاحنها في بغداد وامكانية رفع وتعزيز طاقاتها الانتاجية.

وقال مدير عام الشركة حسين سامي خلال لقائه بمدراء مطاحن الشركة في بغداد موضحا بان اللقاء تناول سبل تطوير كفاءة مطاحن الشركة وتعزيز ورفع طاقاتها الانتاجية للمساهمة في استيعاب الحبوب المسوقة خلال الموسم الحالي وتحقيق انسيابية التوزيع في قواطع التجهيز ضمن حدود العاصمة بغداد .

وشدد المدير العام على ضرورة العمل الجاد لتحسين الاداء والاستغلال الامثل للملاكات الفنية والادارية من العاملين في قطاع الطحن الحكومي كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره معاونا المدير العام الفني والاداري و مدراء القسم الفني والقسم الاداري والمخازن الاستماع الى اهم المشاكل والمعوقات التي يمكن ان تعرقل سير العمل وتنفيذ خطة الشركة في الانتاج والتوزيع ، واعدا بايجاد الحلول السريعة لتلك المشاكل وفقا للصلاحيات والامكانات المتاحة.

واكد المدير العام على اهمية التنسيق مع شركة تجارة الحبوب في اجراء المناقلات العاجلة للحنطة المسوقة بالمحافظات التي شهدت وفرة في الكميات المسوقة الى المحافظات التي لم تباشر بعملية التسويق لحد الان وذلك بناءا على توجيهات وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني والوكيل الاقتصادي للوزارة لتلافي حالات التفاوت في توزيع الطحين وتوحيد فترات التجهيز بجميع المحافظات.

من جانبها اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرار سايلو الرفاعي بتسلم الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والبدء بتجهيز المطاحن الاهلية بالحنطة للحصة الرابعة.

وقال مدير عام الشركة المهندس نعيم محيسن جبر ان اجمالي كمية ماتم تسلمه من الحنطة بانواعها في صومعة الرفاعي بلغت (60,934,180) الف طن فيما بلغ اجمالي المستلم في مركز تسويق مطار دهيمي (31.228.160) طنا ليكون اجمالي المستلم من الحنطة المحلية المستلمة في الموقع لغاية اعداد هذا التقرير (92.162.340) طنا ، مبينا بانه تم البدء بتجهيز خلطة الحنطة المخصصة للمطاحن الاهلية للحصة الرابعة وحسب النسب المقررة من قبل قسم السيطره النوعية .

من جانب اخر اشار جبر الى قيام سايلو الحلة القديم بتجهيز مطحنة السلام بالحنطة المحلية لطحنها وتجربة الخبازة عليها ، مؤكدا بان نتائج عملية الطحن للحنطة المحلية كانت ناجحة كما تمت تجربة الخبازة على النموذج وباشراف مدير شركة تصنيع الحبوب ومدير الرقابة التجارية حيث كانت النتيجة مطابقه للمواصفات المطلوبة من حيث جودة المنتج المحلي.