النفط ترفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون و7 مليارات دولار ايرادات الخام للشهر الماضي

خطط لزيادة انتاجه حتى 450 الف برميل يوميا في 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، مؤكدة تصدير نحو 111 مليون برميل بـ 7 مليارات دولار بسعر 66 دولارا للبرميل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد في بيان صحافي، إن “الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو تشير الى تصدير اكثر من 110 مليون و736 الف و670 برميل”، مبينا أن “الايرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و384 مليونا و 295 ألف دولار”.

وأضاف أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و 675 الفا و881 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 الفا و261 برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 الفا و 528 برميلا”.

وأشار الى أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 الف برميل، إذ كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 102 الف برميل، في حين كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 الف برميل”، منوها الى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66,683 دولارا”.

في الشأن ذاته، قال وزير النفط ثامر الغضبان أمس السبت إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول.

وقال الغضبان في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني إن “السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي ينتج 240 ألف برميل يوميا”.

وأضاف أن “حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع”.



وتولت شركة نفط البصرة العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل العام الماضي.

وأعلن العراق خططا لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2021.

عالمياً، هبطت أسعار النفط أكثر من 3% وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المسكيك وهي شريك تجاري رئيس لواشنطن ومورد مهم للخام إلى الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.38 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولار، أو 5.5%، لتسجل عند التسوية 53.50 دولار للبرميل.

وعند أدنى مستوى لهما في الجلسة هبط برنت إلى 64.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثامن من آذار، بينما تراجع الخام الأميركي إلى 53.41 دولار للبرميل وهو أضعف مستوى له منذ الرابع عشر من شباط.

وتنهي عقود برنت شهر أيار على خسارة قدرها 11% في حين هبطت عقود الخام الأميركي 16%، وهو أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين منذ تشرين الثاني.

وقال محللون في (بي في إم) ”مصافي التكرير الأميركية تستورد نحو 680 ألف برميل يوميا من الخام المكسيكي. الرسوم الجمركية البالغة 5% ستضيف مليوني دولار إلى تكلفة مشترياتها اليومية“.



