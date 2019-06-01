العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل جنوبي

بغداد – الصباح الجديد :

أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بجهود العاملين في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في درء الخطر عن حقل مجنون النفطي بسبب موجة الفيضانات التي أجتاحت البلاد خلال الموسم الربيعي والشتوي الحالي.

جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الى العاملين في شركة نفط البصرة لمناسبة أعلان إنتهاء حالة الطؤارى في حقل مجنون النفطي جنوب العراق .

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان في بيان ورد ” الصباح الجديد ” ،”لقد حبانا الله هذا العام بكميات كبيرة من الامطار، فضلاً عن تدفق سيول غزيرة من دول الجوار مما شكل خطراً محدقاً بسلامة حقل مجنون النفطي وحقول غرب القرنة جنوب البلاد، حيث تعد هذه الظاهرة من الحالات الفريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 1988، لكنها بفضل جهود العاملين الابطال في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في عملها المتمثلة بالشركات النفطية والملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في وزارة الموارد المائية، والجهد الهندسي للحشد الشعبي، فضلاً عن التعاون الكبير من قبل المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المحلية الاخرى”

وأضاف الغضبان أن “حالة الطوارئ لم تؤثر على أنتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 الف برميل باليوم، تم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج، وأن الوزارة أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الابار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك اجراء عمليات المسح الجيولوجي بهدف أدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون” .

يذكر ان حالة الطوارئ التي اعلنت بعد تدفق السيول على محافظة البصرة ، والتي حاصرت عددا من الحقول النفطية تم رفعها في وقت سابق من حقول الفيحاء والسندباد والكشك البصري والسيبة بعد ارتفاع نسبة الطمأنينة والموثوقية في الاجراءات الامنية للحقول والتي بلغت نسبة 100 % .