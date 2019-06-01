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  • بيان القمة الاسلامية يوجه دعماً “كاملاً” للعراق

بيان القمة الاسلامية يوجه دعماً “كاملاً” للعراق

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بغداد – الصباح الجديد :

أعرب البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، عن دعمه للحكومة العراقية في جهودها بمكافحة الارهاب.

وذكر البيان الختامي في احدى نقاطه ان “المؤتمر يعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش”.

وأكد البيان “الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه، كما ثمن المؤتمر جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، وأكد كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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