تشافي مدرباً لنادي السد القطري

الدوحة ـ وكالات:

أعلن نادي السد بطل الدوري القطري عن تعيين النجم الإسباني تشافي مدرباً للفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل.

وخاض تشافي آخر مباراة له كلاعب في السد قبل نحو أسبوع ضد برسيبوليس الإيراني في ختام الدور الأول من دوري أبطال آسيا.وجاء تعيين تشافي خلفاً للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وذكر السد على حسابه في تويتر أن الفريق سيخوض معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديداً في جيرونا التي تبعد 100 كم عنها في المدة من 14 حزيران حتى 29 تموز بمشاركة كل اللاعبين على أن يكون هناك تجمع قبلها بإسبوع في برشلونة للمحترفين واللاعبين غير الدوليين.

وأكد النادي أن تشافي سيبدأ مهامه مع طاقمة الذي يضم سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل ، ديفيد باراتس، انتونيو لوبو ، سيرجيو غارسيا، انتونيو ترامولاس.